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Dursun Özbek'ten Jorge Jesus ve Lale Orta'ya yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD “Düşler Vadisi” projesinde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un "Maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasına yanıt verirken Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa müdahale iddialarıyla ilgili de konuştu

Dursun Özbek'ten Jorge Jesus ve Lale Orta'ya yanıt
HABERTURK.COM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD “Düşler Vadisi” projesinde açıklamalarda bulundu.

Riva projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Galatasaray'a getirisine dair bilgiler veren Özbek, "2014'te rahmetli Duygun ağabey ile göreve geldiğimiz zaman, Galatasaray'ın mali tablosu belli, bu tabloyla sürdürülebilir bir sportif faaliyet yaşamak mümkün değil. Bir yere gelip tıkanacağımızı kendisine anlattım. "Esas faaliyetimizin dışında bazı projelerle bu sportif faaliyetlerimizi sürdürülebilir hale getirmemiz gerekir" dedim. Kendisi de "iyi olur" dedi. Onun üzerine Mecidiyeköy'deki 2100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Ondan sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için proje o şekilde kaldı. 2015'te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetimle paylaşmak suretiyle genel kurula geldim. Genel kurulda da bu görüşümü anlattım. O gün itibariyle Riva ve Florya arazileri için proje yapma yetkilerini genel kuruldan aldım. Riva projesi bugüne kadar geldi" ifadelerini kullandı.

170 MİLYON DOLAR + 90 MİLYON TL

Riva projesinden elde edilen geliri de açıklayan Özbek "Riva arazisi, bugüne geldiği zaman Galatasaray'a ne kadar fayda sağladığını paylaşmak istiyorum. Riva arazisi, başladığı günden bu yana Galatasaray'a 170 milyon dolar artı 90 Milyon TL fayda sağlamıştır. Kulüp hesaplarına girince bunu görürsünüz" dedi.

"EN İYİ FİNANSAL DURUM GALATASARAY'DA"

Kulübün finansal durumuna dair değerlendirmede bulunan Özbek, "Bankalara gidin, hep şunu söylüyorlar; 3 büyükler içinde finansal yapısı, borçların miktarına bakıldığı zaman ve getirilere bakıldığı zaman en iyi durumda Galatasaray. Bunun bir tek sebebi var. Riva'dan kaynaklandırdığımız 170 milyon dolar. Galatasaray'ın finansal yapısında büyük bir düzelmeye sebep olmuştur. Tamamen düzelmiştir, hayır. Ama giderek hedefimize ulaşacağız. Projenin gelişmesi beni de keyiflendiriyor. Değerli Galatasaraylılar'ın bu projelere mutlaka destek vermesi lazım. Burası bizim projemiz" açıklamasını yaptı.

LALE ORTA İDDİALARI...

Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun özet görüntüleri ve program içeriğine karıştığı hakkındaki iddialar ve sonrasında yapılan karşılıklı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek "İnanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Bu dedim tevatürdür, mümkün değil. Eğer varsa da, Türkiye'nin, futbolun, kurumları, kurulları var. Onlar gereğini yapacaklardır. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım. TFF'nin, kurulların, insanların görevleri itibariyle yaptıkları şeyleri değerlendirirler, onların gereğini yapacağını düşünüyorum. Biz zaten gerekli açıklamayı yaptık dün akşam. TFF'nin kurulları var. Biz görüşlerimizi açıkladık. Ondan öteye fazla bir şey söylemek istemiyorum. TFF'nin yetkili kurulları var. Onların görevi olduğunu düşünüyorum" dedi.

JORGE JESUS'A YANIT

Jorge Jesus'un Sevilla maçı sonrasında yaptığı "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamalarına da yanıt veren Özbek ,"Bu sorunun muhatabı ben miyim? Böyle bir beyanda bulundu. TFF var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Herkes, her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır bunu tartışmak yerine, kullandığı ifadelerdeki ağırlık Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Benim muhatabım değil, Türk futbolunun kurulları var onlar baksınlar, incelesinler. Ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konyaspor mağlubiyetini de değerlendiren Özbek sözlerini şöyle noktaladı:

"Konya'da bir yol kazası oldu. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray hala. Taraftarların bugüne kadar gösterdikleri destekle buraya geldik. Konya'da o sonuca rağmen, taraftar oyuncularımızı çağırdı ve alkışladı. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum, edecektir de. İnşallah Mayıs'ta gereken sonucu alacağız. Hiç kimse merak etmesin"

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