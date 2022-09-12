"Ancak kısa transfer dönemimize rağmen, çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen transfer döneminde 28 milyon euro para harcanmış, biz bu dönemde 26 milyon euro harcadık. Dikkat edilmesi gerek nokta şu, bu 26 milyon euronun içinde bu sene yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu."