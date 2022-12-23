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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Duru isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

DURU İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Duru ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Duru isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Duru isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DURU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Duru ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Adı sanı temiz kimse. Sel gibi ışık, sel gibi akan ışık. Bulanık olmayan, temiz, berrak, saf.

DURU İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Duru ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Duru ismini koymak caizdir.

DURU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Duru ismini kullanan 39.684 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Duru ismini kullanan 10.242 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Duru ismini kullanan 3.908 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Duru ismini kullanan 4.119 kişi bulunmaktadır.

DURU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Duru ismindeki kişilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptığı zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.