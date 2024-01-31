Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Dusan Alimpijevic: Saha avantajını kaybettik - Basketbol Haberleri

        Dusan Alimpijevic: Saha avantajını kaybettik

        Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic, seviyelerinin altında kaldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Saha avantajını kaybettik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "Kendi seviyemizin altındaydık. Evimizde seyircimize güzel bir maç gösteremediğimiz için üzgünüm. Rakip bizim oyunumuzu bozdu. Kendi akışımızdan uzaklaştırdılar ve düzenimizin dışına çıkardılar. Kendi evimizde 95 sayı yedik ama deplasmanda aynı takımı 65 sayıda tutmuştuk. Rakip de hatalardan iyi faydalanan bir takım. Sezon başında konuşurken play-off hedefimizi söylemiştik. Bu hedefi tutturduk ama bu maçla birlikte saha avantajını kaybettik. Diğer gruptan kimle eşleşirsek eşleşelim onlar için problem çıkartacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

        Alimpijevic, Avrupa Kupası'nda bu sene yüksek bir rekabetin olduğuna dikkati çekerek, "Tüm takımların bütçeleri ve kadroları iyi seviyede. Avrupa Kupası'nda Avrupa Ligi kalitesinde birçok oyuncu var. Hem ligde hem Avrupa Kupası'nda hem Türkiye Kupası'nda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Türkiye Ligi gibi Avrupa'nın en iyi iki liginden birinde sezonu ilk 4'te bitirmeye doğru ilerliyoruz. Geçen sene küme düşmekten son anda kurtulan bir takım için bu iyi bir gidişat. Her turnuvada gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Paris Basketball Başantrenörü Tuomas Iisalo ise maçla ilgili "Zorlu bir maça geleceğimizi biliyorduk. Bizi grupta kendi sahamızda mağlup eden tek takımdı. Çok disiplinli ve yetenekli bir takım. 40 dakika boyunca iyi oynadık. Ligde de bu şekilde oynamamız lazım. Takımın performansından çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"