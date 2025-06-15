Dusan Alimpijevic'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak olan Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Sırp basınından Mozzartsport'a konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONUNA KARŞI FİNAL!" Bu sezon, Bursa’yla ulaştığınız EuroCup finalinden daha büyük bir başarı mı? “EuroCup finalinden daha büyük bir başarı olamaz. O dönem Bursa’daki bütçemizle, o dönemin takımları ve koçları arasında EuroCup’ta finale çıkmak, hâlâ en özel anım. Ama bu sezon hemen onun arkasına gelir. Çünkü Avrupa şampiyonuna karşı ikinci bir final oynuyoruz. Bu sezon da çok özel.”

"NET BİR SÜRPRİZ" Beşiktaş, Anadolu Efes‘e üstünlük kurdu. Daha önce de Türkiye Kupası’nda elemiştiniz… REKLAM “Evet, kupada çeyrek finalde Efes’i eleyip Fenerbahçe ile finale çıktık. Bu kesinlikle büyük bir sonuç. Net bir sürpriz. Tıpkı o dönem Bursa’daki gibi…”

"ÖNCE FUTBOL, SONRA 100 KOLTUK, SONRA BASKETBOL" Finalde oynamak nasıl bir duygu? “Beşiktaş bir futbol kulübü; önce futbol, sonra 100 koltuk boşluk ve sonra basketbol gelir. Ama bu iki sezonda, 20 milyondan fazla taraftarı olan Beşiktaş’ın salonunu tekrar doldurduk. Basketbol yeniden moda oldu. Biletler 10 dakikada tükeniyor. Salon dolu, atmosfer harika. Bu takım etrafında oluşan ilgi her şeyi anlatıyor. Gurur verici.”

"BÜYÜK VE BEKLENMEDİK BİR SONUÇ" Beşiktaş ile çok özel bir sezon geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? “Evet, kulüp bana bazı veriler gönderdi ve her şeyin ne kadar tersine döndüğünü gösteriyor. Uzun süredir, Fenerbahçe ve Efes’in, birbirlerine karşı oynamadan yarı finalde elendiği görülmedi. Ayrıca bir takımın 1-2 geri düştüğü seriyi çevirmesi ve finale çıkması da çok uzun zamandır olmamış. Bu gerçekten büyük ve beklenmedik bir sonuç.” REKLAM

"HEPİMİZ ÇOK ÖFKELİYDİK" Seri başında ‘salonumuza döneceğiz’ demiştiniz. Bu sözü tutmanın tatmini ne kadar büyük oldu? “O söz, oyuncularımı motive etmek içindi. Okuyacaklarını biliyordum. Onlara inandığımı göstermek istedim. İlk maçtan sonra hepimiz çok öfkeliydik, herkes ne olduğunu biliyor. Tüm sezon boyunca saha avantajı için çalıştık. Bu yüzden o sözü verdim. Sezonu boşa harcamış gibi görünmek istemedim.”

"EFES, FENER GALİBİYETLERİ TESADÜF DEĞİL" Kaybettiğiniz maçlardan birinin ardından öfkeli açıklamalarını olmuştu. Basketbolda Anadolu Efes ve Fenerbahçe gibi büyük yatırım yapan takımlarla rekabet etmek zor değil mi? “Beşiktaş tarih olarak büyük bir kulüp. Ama yıllar önce yapılan büyük harcamalar kulübü zor duruma soktu. Biz gelmeden önceki iki sezon küme düşmemeye oynadılar. Taraftarın ilgisi azaldı, güven kayboldu. Ama biz geldikten sonra üst üste üç yarı final, bu sezon da ligde ikinci sırayla kulübü tekrar ayağa kaldırdık. Artık herkes Beşiktaş’ın saygıyı hak ettiğini biliyor. Efes, Fener galibiyetleri tesadüf değil. O yüzden bazen tepkisel oluyorum ama daha fazla konuşmak istemem. İzleyen herkes ne demek istediğimi anladı.” REKLAM

"FENERBAHÇE'YE KARŞI KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK" EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe ile oynayacağınız final hakkında ne düşünüyorsunuz? “Elbette savaşacağız. En iyimizi ortaya koyacağız. Fenerbahçe ile oynadığımız son maç, ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Bu bizim için motivasyon. Ama onların 7 gün dinlenmiş, geniş kadroları var. Biz 9 kişiyle oynuyoruz, Kelan Martin uzun süredir yok. Fenerbahçe’nin ciddi avantajı var. Maçlar iki günde bir oynanacak. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, bu da bizi rahatlatıyor. Yarı finaldeki motivasyonla oynarsak her şey olabilir.”

"BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMEYLE BİZİ ONURLANDIRDI" EuroLeague söylentilerine rağmen Beşiktaş ile kontratınızı uzattınız, bu kararın arkasında ne var? “İki şey önemliydi. Birincisi, hâlihazırda bir yıl daha kontratım vardı ama bu yaz EuroLeague takımları için çıkış maddesi bulunuyordu. Beşiktaş beklemek istemedi. Bizi onurlandırarak 1+1 yıllık yeni bir sözleşme yaptı ve çıkış maddesini önümüzdeki sezonun sonuna kaydırdı. Bu, kulübün bize duyduğu büyük saygının göstergesi. REKLAM İkincisi kendimi Beşiktaş’ta çok iyi hissediyorum. Çevremde önce dostum, sonra iş arkadaşım olan insanlar var. Dört kişilik ekibimiz uzun süredir birlikte. Yönetimden, kulüp başkanına kadar büyük güven görüyoruz. Birlikte keyif alarak çalışıyoruz. Bu da devam etmemizi sağladı. Türkiye çok duygusal bir ülke, özellikle spor söz konusu olduğunda. Taraftarlarımız, mücadelenin büyüklüğünü ve karakteri takdir etmeyi biliyor. Elbette herkes şampiyonluk ister ama bu kulüp, bütçe farkını da biliyor. Sahada savaşan, centilmence oynayan takımı alkışlıyorlar. Taraftarla aramdaki bu bağ benim için çok özel. Böyle bir taraftarla çalışmak her şeyi kolaylaştırıyor. Cumartesi günü yaşananlar için bu işi yapıyoruz zaten.”