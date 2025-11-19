Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Dusan Alimpijevic: Yaptığımız iş gerçekten inanılmaz - Basketbol Haberleri

        Dusan Alimpijevic: Yaptığımız iş gerçekten inanılmaz

        BKT EuroCup B Grubu 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Türk Telekom'u 93-84 mağlup etti. İki takımın başantrenörleri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:42
        "Yaptığımız iş gerçekten inanılmaz"
        Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'e 93-84 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, bu sezon savunma anlamında en kötü maçı oynadıklarını söyledi.

        Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, "Sezon başında da kötü oynadığımız karşılaşmalar oldu ama bu maçta özellikle savunmadaki dirençsizliğimiz, bire birde kolay pozisyonlar vermemiz bizi çok etkiledi. Hücumda da ritmimizi kaybedip onun etkisiyle çok top kaybı yaparak oynadık. Ama sezon çok uzun. Sonuçta bir maç oynadık. Çok önemli maçlar önümüzde. Bu maçtan ders alıp onlara hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise oyuncularıyla gurur duyduğunu ve bugün iyi bir oyun oynadıklarını vurguladı.

        Formda ve moralli bir takımla karşılaştıklarını aktaran Alimpijevic, "Yanılmıyorsam son 10 maçlarının 9'unu kazanmışlardı. Bu yüzden yaptığımız iş gerçekten inanılmaz. İki şey söylemek istiyorum. Öncelikle oyuncularım, ekibim ve kulübümün yanında taraftarlarımızla inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü taraftarlarımız Ankara'da öyle bir atmosfer ve öyle bir kimya oluşturdu ki kendimizi evimizde hissettik. Bu da ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. İkinci olarak, oyuncularıma da söyledim, onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü hayatımda ilk kez rakibin 46 serbest atış kullandığı, benim takımımın ise 15 serbest atış kullandığı bir maçı kazandım." diye konuştu.

