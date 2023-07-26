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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Beni bu yüzden aldılar - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic: Beni bu yüzden aldılar

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenerek teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yeni transfer Dusan Tadic maçın ardından açıklamalar yaptı

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        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 23:42
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        "Beni bu yüzden aldılar"
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        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, Zimbru ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Tadic, "İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz." dedi.

        "ŞAKALAŞMAYA GELMEDİM"

        Sırp yıldız ayrıca, "Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi." sözlerini kullandı.

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