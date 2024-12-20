Dusan Tadic'ten sözleşme sorusuna yanıt!

"KUPALAR KAZANABİLECEĞİM BİR KULÜP..."

Sanırım 2025'e kadar, gelecek sezon için karar vermeyeceğim. Acele bir şey yapmak istemiyorum. Benim için gelecek sezon kupalar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak çok önemli. Para bir faktör değil. Önemli olan bir kulübün verdiği sportif garantiler.