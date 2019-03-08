Savcılık tüm kayıtları istedi

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Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalktı. Dakikalar sonra Çekmeköy’de bir sitenin çocuk parkına düştü. Şok etkisi yaratan bu olayla ilgili savcılık jet hızıyla soruşturma başlattı? Kısa süre önce aynı bölgede bir helikopter daha düşmüştü.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar, soruşturmanın derinleştirilmesi talimatı verdi. Başsavcı İsmail Uçar ve Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan koordinesinde asker kökenli eski Yargıtay üyesi Cumhuriyet Savcısı, FETÖ ve sabotaj dahil tüm ihtimallerin incelenmesini istedi. Savcılık, bu soruların yanıtlarını arıyor.
FETÖ MÜ, SABOTAJ MI, DIŞARIDAN MÜDAHALE Mİ?
UH-1 tipi askeri helikopter kalktıktan sonra bakım, deneme ve test uçuşu yapacaktı. Kalkıştan 34 dakika sonra, bir site içindeki çocuk parkına düştü. 4 asker şehit oldu. Savcılık tüm ihtimalleri mercek altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülen o soruşturmada FETÖ, sabotaj, dışarıdan müdahale gibi tüm ihtimaller değerlendiriliyor.
KAMERA KAYITLARI TEMİN EDİLDİ, TİTİZLİKLE İNCELENİYOR
Savcı, düşen helikoptere bakım ve onarımının yapıldığı hangarda, müdahale olup olmadığını görmek için kamera görüntüleri istedi. Sulh Ceza Hakimliği'nce görüntülere el koyma talep eden savcılık, görüntüleri askerlerin çalışma faaliyetlerinin bozulmamasına özen göstererek temin etti. Uzman ekip şimdi o hangar görüntülerini inceliyor.
5 ASKER FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞ
Soruşturma dosyasında bir önemli ayrıntı daha ortaya çıktı. Helikopter düştükten 11 gün sonra, birlikte görevli beş astsubayın ankesör soruşturmasında gözaltına alındığı belirlendi.
KAYITLAR DA İSTENDİ
Savcılık ayrıca el koyduğu elektronik gösterge, paneller, yakıt numuneleri ve şehit pilotların helikopter kulesiyle aralarındaki telsiz irtibatına dair konuşma kayıtlarını da istedi.
DİĞER HELİKOPTER SORUŞTURMASI AYRICA SÜRÜYOR
Geçen yıl Kasım ayında Sancaktepe’de binaların arasına düşen ve 5 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili soruşturma da ayrıca devam ediyor.
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