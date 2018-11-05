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Düşen Endonezya uçağının kara kutusu açıldı

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu sonrasında ise uçağın denize düştüğü belirtilmişti. O uçağın kara kutusu açıldı ve uçağın hız göstergelerinde sorun olduğu tespit edildi.

05.11.2018 - 15:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

31 Ekim günü Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düşmüştü. Uçakla, pazartesi sabahı Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 3 çocuk ve 7 kişilik mürettebat olmak üzere 189 kişi bulunuyordu. 

Uçaktaki bütün yolcuların öldüğü düşünülürken, kazanın ülkenin başına gelen en kötü uçak kazası olduğu bildirilmişti.

Bu durumun ardından Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, her ülkenin düşük maliyetli havayolu şirketine sahip olduğunu belirterek yolcuların güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulamıştı.

Uçağın düştüğü günün sonrasında karakutusuna ulaşılmış, deniz kuvvetlerine bağlı dalgıçlar tarafından bulunan karakutu, incelenmek üzere ilgili birimlerine teslim edilmişti.

DALGIÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arama çalışmalarında görevli 46 yaşındaki dalgıç görevi başında hayatını kaybetmişti. Dalgıcın arama esnasında basıncın azalması sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

KARA KUTUSU AÇILDI

Düşen Endonezya uçağının kara kutusu açıldı. Uçağın kara kutusundan alınan verilerde, uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi. 

Jakarta-Pangkalpinang seferini yapmak üzere başkent Jakarta'dan hareket eden Lion Havayolları uçağı kalkıştan 13 dakika sonra düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bulunan uçağın kara kutusunda uçuş bilgilerine ulaşıldı. Uçağın kara kutusundan alınan verilerde, uçağın hız göstergesinde sorun olduğu tespit edildi. Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Konseyi Başkanı Soerjanto Tjahjono, bugün düzenlediği basın toplantısında kara kutudan elde edilen verileri gazetecilerle paylaştı.

Tjahjono, uçakta yaşanan arızanın uçakta daha önce 4 kez daha yaşanan arıza ile benzer olduğunu söyledi. Tjahjono, "Kara kutu veri kaydı uçağın son 4 uçuşunda da aynı ‘hava hızı göstergesi’ problemini olduğunu ortaya çıkardı" dedi

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