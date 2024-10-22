Düşük maliyetle pratik çözüm: Bozulan fermuarlarınızı evde nasıl tamir edebilirsiniz?

YENİ FERMUAR TAKMA

Fermuar tamamen kırılmışsa ve tamir edilemiyorsa, yeni bir fermuar takmak gerekebilir. Bu işlem dikiş makinesi veya el dikişi gerektirir ve genellikle daha zahmetlidir, ancak doğru şekilde yapıldığında mükemmel bir sonuç verir.

Kaynak: Cosmopolitan, Autodestk Instructables, The Spruce