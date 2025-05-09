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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Düşük sistem gereksinimli oyunlar: her bilgisayarda pc'de oynanabilecek en iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar! - Teknoloji Haberleri

        Düşük sistem gereksinimli oyunlar: her bilgisayarda pc'de oynanabilecek en iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar!

        Bilgisayarında güçlü bir ekran kartı ya da yüksek RAM olmayabilir. Ama bu, oyun oynamana engel değil. Özellikle son yıllarda oyun firmaları da bunun farkında ve artık herkesin sistemine hitap edebilecek oyunlar geliştiriyor. Eğer sen de "bilgisayarım kaldırır mı?" diye düşünmeden oyun keyfi yaşamak istiyorsan, doğru yerdesin. Bu içeriğimizde düşük sistem gereksinimli oyunlar, 4 veya 8 GB RAM ile oynanabilecek oyunlar ve 4 GB ekran kartı ile çalışabilen kaliteli oyunlar hakkında bilgi veriyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:11
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        Düşük sistem gereksinimli oyunlar
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        Güçlü donanımlar her zaman şart değil. Düşük sistem isteyen oyunlar, çoğu zaman basit ama oldukça keyifli oynanışlarıyla öne çıkar. İster 4 GB RAM’in olsun, ister 8 GB ekran kartın, bu oyunlar sana hitap edebilir. “PC’de oynanacak düşük sistem gereksinimli oyunlar nelerdir?” ya da “Hangi oyunları 8 GB RAM ile oynayabilirim?” sorularının cevaplarını bu yazımızda bulacaksın.

        4 GB RAM İLE OYNANACAK OYUNLAR

        Bilgisayarında sadece 4 GB RAM varsa üzülme. Birçok oyun bu sistemle hâlâ sorunsuz çalışıyor:

        • Hotline Miami – Hızlı tempolu retro grafiklerle sade ama bağımlılık yapıcı bir oyun.
        • Papers, Please – Evrak denetleyerek ilerlediğin sıra dışı bir simülasyon.
        • Undertale – Basit grafiklerle derin hikaye sunan rol yapma oyunu.
        • Stardew Valley – Çiftçilik, sosyal yaşam ve RPG karışımı.
        • Limbo – Gri tonlarda bir platform oyunu; sade ama etkileyici.
        • Don’t Starve – Hayatta kalma ve craft temelli eğlenceli bir yapım.

        Bu oyunlar sadece düşük RAM değil, aynı zamanda minimum işlemci ve ekran kartı gereksinimiyle de dikkat çeker.

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        8 GB RAM İLE OYNANACAK OYUNLAR

        8 GB RAM artık günümüzün ortalama sistem seviyesi. Bu RAM kapasitesiyle birçok oyunu orta grafik ayarlarında oynayabilirsin:

        • CS:GO – Valve’ın efsane rekabetçi FPS oyunu.
        • Valorant – Riot’un düşük sistem isteyen taktiksel FPS’si.
        • GTA V (Düşük ayarlarda) – Açık dünya oyunu, 8 GB RAM ile çalışır ama ekran kartı da desteklemeli.
        • Minecraft (Java Edition) – RAM’i çok kullansa da 8 GB ile akıcı çalışır.
        • Hollow Knight – 2D metroidvania türünde zengin bir evren.
        • Euro Truck Simulator 2 – Tır sürmenin huzurunu yaşamak isteyenler için birebir.

        4 GB EKRAN KARTI İLE OYNANACAK OYUNLAR

        4 GB VRAM’li ekran kartları artık giriş-orta seviye olarak sayılıyor ama hâlâ birçok oyunu kaldıracak güçte.

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        • The Witcher 3 (Orta grafik ayarlarında)
        • Batman Arkham City / Origins
        • Middle-Earth: Shadow of Mordor
        • Sniper Elite 3
        • Far Cry 3 / Far Cry 4
        • Call of Duty: Modern Warfare 3 (Remastered değil)

        Bu oyunlar görsel kalite bakımından zengin, ama optimizasyonları sayesinde 4 GB VRAM ile çalıştırılabilir.

        8 GB EKRAN KARTI İLE OYNANACAK OYUNLAR

        8 GB ekran kartı olan biriysen, zaten çoğu modern oyunu orta-yüksek ayarlarda oynayabilirsin. İşte seni zorlamayacak ama görselliği yüksek birkaç oyun önerisi:

        • Red Dead Redemption 2 (Orta ayarlarda)
        • Cyberpunk 2077 (Düşük-orta ayarlar, FSR ile desteklenirse daha iyi)
        • Assassin’s Creed Origins / Odyssey
        • Shadow of the Tomb Raider
        • Days Gone
        • Forza Horizon 4 / 5

        Eğer 8 GB ekran kartın varsa RAM ve işlemcin de ortalama düzeydeyse, bu oyunları çok rahat oynayabilirsin.

        DÜŞÜK SİSTEM GEREKSİNİMLİ ONLINE OYUNLAR

        Arkadaşlarla takılmak istiyorsan ama sistemin düşükse, aşağıdaki online oyunlar seni yarı yolda bırakmaz:

        • Zula – Türk yapımı FPS, 2 GB RAM bile yeter.
        • Metin2 – MMORPG klasiği.
        • Tibia – Retro tarzda sade ama derin bir MMO.
        • Team Fortress 2 – Eğlenceli, çizgi film tarzında bir FPS.
        • Brawlhalla – Smash Bros benzeri dövüş oyunu.
        • League of Legends – 4 GB RAM ile rahat oynanır.

        Yüksek sistem isteyen AAA oyunlar her zaman tek seçenek değil. Düşük sistem gereksinimli oyunlar, sade ama eğlenceli yapısıyla geniş bir kitleye hitap eder. “Bilgisayarda oynanabilecek düşük sistem gereksinimli oyunlar neler?” diye düşünen herkes için bu liste hem eğlenceli hem ulaşılabilir bir yol sunar.

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