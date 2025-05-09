Düşük sistem gereksinimli oyunlar: her bilgisayarda pc'de oynanabilecek en iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar!

Güçlü donanımlar her zaman şart değil. Düşük sistem isteyen oyunlar, çoğu zaman basit ama oldukça keyifli oynanışlarıyla öne çıkar. İster 4 GB RAM’in olsun, ister 8 GB ekran kartın, bu oyunlar sana hitap edebilir. “PC’de oynanacak düşük sistem gereksinimli oyunlar nelerdir?” ya da “Hangi oyunları 8 GB RAM ile oynayabilirim?” sorularının cevaplarını bu yazımızda bulacaksın.

4 GB RAM İLE OYNANACAK OYUNLAR

Bilgisayarında sadece 4 GB RAM varsa üzülme. Birçok oyun bu sistemle hâlâ sorunsuz çalışıyor:

Hotline Miami – Hızlı tempolu retro grafiklerle sade ama bağımlılık yapıcı bir oyun.

Papers, Please – Evrak denetleyerek ilerlediğin sıra dışı bir simülasyon.

Undertale – Basit grafiklerle derin hikaye sunan rol yapma oyunu.

Stardew Valley – Çiftçilik, sosyal yaşam ve RPG karışımı.

Limbo – Gri tonlarda bir platform oyunu; sade ama etkileyici.

Don’t Starve – Hayatta kalma ve craft temelli eğlenceli bir yapım.

Bu oyunlar sadece düşük RAM değil, aynı zamanda minimum işlemci ve ekran kartı gereksinimiyle de dikkat çeker.

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8 GB RAM İLE OYNANACAK OYUNLAR

8 GB RAM artık günümüzün ortalama sistem seviyesi. Bu RAM kapasitesiyle birçok oyunu orta grafik ayarlarında oynayabilirsin:

CS:GO – Valve’ın efsane rekabetçi FPS oyunu.

Valorant – Riot’un düşük sistem isteyen taktiksel FPS’si.

GTA V (Düşük ayarlarda) – Açık dünya oyunu, 8 GB RAM ile çalışır ama ekran kartı da desteklemeli.

Minecraft (Java Edition) – RAM’i çok kullansa da 8 GB ile akıcı çalışır.

Hollow Knight – 2D metroidvania türünde zengin bir evren.

Euro Truck Simulator 2 – Tır sürmenin huzurunu yaşamak isteyenler için birebir.

4 GB EKRAN KARTI İLE OYNANACAK OYUNLAR

4 GB VRAM’li ekran kartları artık giriş-orta seviye olarak sayılıyor ama hâlâ birçok oyunu kaldıracak güçte.

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The Witcher 3 (Orta grafik ayarlarında)

Batman Arkham City / Origins

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Sniper Elite 3

Far Cry 3 / Far Cry 4

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Remastered değil)

Bu oyunlar görsel kalite bakımından zengin, ama optimizasyonları sayesinde 4 GB VRAM ile çalıştırılabilir.