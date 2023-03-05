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Haberler Teknoloji Oyun Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar: Her PC'de Oynanabilecek En İyi Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar!
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Düşük sistem gereksinimli oyunlar: Her PC'de oynanabilecek en iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar!

Düşük kaliteli bir PC veya dizüstü bilgisayarda oynayabileceğiniz oyunlar arıyorsanız bazı oyunları inceleme zamanınız gelmiş demektir. PC'niz çok eski olsa bile iyi oynanacak pek çok favori oyun listesi bulunmaktadır.

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar: Her PC'de Oynanabilecek En İyi Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar!
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Sırf eski veya düşük kaliteli bir donanımınız var diye sürükleyici oyunlardan vazgeçmek zorunda kalmamalısınız. Donanımınız bugünün oyunlarını kaldıramıyorsa 10 hatta 20 yıl öncesinin oyunlarını keşfetmekten korkmamanız gerekir. Mod dostu olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli türleri sizin için burada toplamaya çalıştık. Burada listelenen başlıklardan bazıları, entegre grafiklerle bile sorunsuz çalışır. Kullanıcı arayüzleri biraz düşük performanslı olabilir. Ancak eski oyunların da genellikle 640×480 veya 800×600 çözünürlüklerle sınırlı olduğunu unutmamak gerekir. İşte bilgisayarda oynanabilecek düşük sistem gereksinimli oyunlar.

Portal 2

Kelimenin tam anlamıyla herhangi bir bilgisayarda çalışacak oyunlardan biridir. Sinirli bir yapay zekâ tarafından oluşturulan bir dizi yoğun denemeyi tamamlamak için tek başınıza veya başka bir oyuncuyla birlikte oynarsınız. Bu dünyanın sırrını keşfeder ve araştırma tesisinden kaçarsınız. Her odada bir geçit bulmak için portal silahlarını kullanın ve arkadaş canlısı robotların komik arkadaşlığının tadını çıkarın. Bu anlamda oyun, 4 gb ram ile oynanacak oyunlar arasındadır ve rahatlıkla oynanabilir.

World of Warcraft

Çok zayıf bir PC'niz varsa ancak çok sayıda gösterişli büyü içeren büyük baskınlardan hoşlanmıyorsanız WoW oynayabilirsiniz. Bir fantezi dünyasında çok oyunculu oyuna katılarak efsanevi maceranıza başlayabilirsiniz. Hayallerinin kahramanını yaratmak ve maceraya başlamak için birçok yarış ve sınıf arasından seçim yapabilirsiniz. Dünyanın en popüler MMORPG'lerinden birinde güzel toprakları keşfedin, görevleri tamamlayın ve yeni arkadaşlar edinin. Bir taraf seçin ve daha iyi bir dünya için tek başınıza veya diğer oyuncularla savaşın.

Minecraft

Düşük ayarlarda hemen hemen her bilgisayarda keyfini çıkarabileceğiniz çılgınca popüler bir inşa etme oyunudur. Çeşitli oyun modlarından birini seçin ve yeni olasılıkların piksel dünyasına girin. Çeşitli ortamları keşfedin ve bir üs veya etkileyici bir yapı inşa etmek için bir yer seçin. Yerin derinliklerine inin, yeni kaynaklar bulun veya yalnızca geceleri gelen canavarlarla savaşın. Bir çiftlik kurun veya korkusuz bir maceracı olun. Minecraft, her şeyi yapabileceğiniz bir oyundur. Üstelik PC’de oynanacak düşük sistem isteyen oyunlar arasında yer alır.

Valorant

Bu, ekip birliğine dayalı bir nişancı oyunudur. Tonlarca süper güç ve harika silahlarla Counter-Strike gibi video oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız bu PC'niz için mükemmel bir oyundur. Heyecan verici takım savaşlarına katılmak için oyun modunuzu ve karakterinizi seçin. Her haritada destansı zafere ulaşmak için benzersiz becerilerinizi kullanın ve ekibinizin geri kalanıyla iletişim kurun. Temsilcilerin tüm özel yeteneklerini keşfedin, eğitin ve gittikçe daha iyi hale gelin. Zaferler, birçok harika silah veya ek beceri satın alabileceğiniz daha fazla para kazanmayı garanti eder. 8 gb ekran kartı ile oynanacak oyunlar arasında yer alan Valorant oyununu oynamak ücretsizdir.

The Witcher 2: Assassins of Kings

The Witcher'ı gerçekten oynamak isteyip de sistem gereksinimlerini karşılamada başarısız olacağınızdan korkuyorsanız korkmanıza gerek yok. Düşük ayarlarda iken grafiklerden pek etkilenmeyebilirsiniz. Korkusuz Witcher'ın maceralarının ikinci bölümünü oynayın ve kanlı entrikalara girişin. Gizemli Kingslayer devreye girdiğinde bu dünyanın yöneticileri tehlikede anlamına geklecektir. Bu gizemi çözmek için bir yolculuğa çıkın. Farklı bir dünyayı keşfedin ve deneyim kazanmak için görevleri tamamlayın. Maceranızı istediğin gibi yönetin ve tüm ülkenin kaderini belirleyecek kararlar alın. Bu destansı hikâyenin nasıl gelişeceğine siz karar verirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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