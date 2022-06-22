Düşük Tansiyon Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? - Düşük Tansiyon Belirtileri ve Tedavisi

Düşük tansiyon belirtileri 0:00 / 0:00

Kan basıncı yani tansiyon vücudumuz için hayati önem taşımaktadır çünkü kan basıncı aslında kalbimizin vücudumuzda dolaşacak kanı pompalarken kullandığı gücün adıdır. Bu kanın hızlı pompalanması kan basıncının yükselmesine neden olduğu gibi yavaş pompalanması da kan basıncının düşmesine neden olmaktadır. Şimdi gelin, Düşük Tansiyon Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Ne sorularını birlikte yanıtlayalım...

Düşük Tansiyon Nedir?

Düşük tansiyon sağlıklı bireylerde normal kabul edilen tansiyon oranının altında olan tansiyon oranlarına verilen isimdir. Örneğin sağlıklı bir yetişkinin tansiyonunun 120/80 olması normaldir ancak bu oran düşerse yani örneğin 90/60’ın altına inerse bu düşük tansiyon demektir. Aynı zamanda düşük tansiyon tıp literatüründe hipotansiyon adıyla anılmaktadır. Düşük tansiyonun belirtileri ise şöyledir:

Uzun süreli yorgunluk

Baş dönmesi

Sersemlik hissi

Mide bulantısı

Terleme, vücudun sürekli nemli olması

Bulanık görme ve görüş bozuklukları

Konsantrasyonda azalma, herhangi bir şeye odaklanamama

Düşük Tansiyon Neden Olur?

Kan basıncı yani tansiyon günlük yaşamda pek çok kez değişkenlik gösterir ve bunun pek çok nedeni olabilmektedir. Çok fazla strese maruz kalmak, yenilen içilen gıdalar, herhangi bir rahatsızlığın tedavisinde kullanılan ilaç ve bunun gibi pek çok şey tansiyonun değişmesine neden olabilir.

Bazı insanlarda ise tansiyon genel olarak düşük seviyededir. Ancak yine de tansiyonu düşüren durumları maddeler halinde sıralamak gerekirse şöyle sıralayabiliriz:

Hamilelik

Kalp hastalıkları

Hormonlarla ilgili sorunlar

Dehidrasyon

Ağır yaralanmaya ya da bir hastalığa bağlı kan kaybı

Ağır enfeksiyon taşımak

Anafilaksi

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Düşük Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı?

Tıp dilinde "Hipotansiyon" olarak isimlendirilen tansiyon düşüklüğü genellikle sorun yaratmasa da tansiyonun aniden düşmesi, baş ağrısı, hâlsizlik, sersemleme gibi hislere neden olabilir.

Düşük Tansiyon Ölüme Sebep Olur Mu?

Düşük tansiyon genellikle korkulacak bir durum olmasa da tansiyonun neden olacağı şok durumu zaman zaman hayati öneme sahip olabilir. Eğer tansiyona bağlı şok durumu meydana geldiyse kesinlikle bir acil servise başvurulması gerekir.

Düşük Tansiyon Nasıl Yükselir?

Düşük tansiyonu yükseltmek kan basıncını yükseltmek anlamına gelir bu da beslenme sistemini ve yaşam tarzını değiştirmekten geçer.

Düşük Tansiyona Ne İyi Gelir?

Düşük tansiyona iyi gelen başlıca şey sudur çünkü su vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijenin de kaynağıdır. Bunun yanında sağlıklı meyveler tüketmek, tuzlu gıdalar yemek, dozu aşmamak kaydıyla kafein içeren ürünler tüketmek de tansiyonu yükselten şeyler arasında sayılabilir. Aynı zamanda bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin de düşük tansiyona sebebiyet vereceği hatırlanmalı ve eğer taksiye gerekiyorsa o vitamin ve minerallerden takviye alınmalıdır.