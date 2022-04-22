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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Nisan güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde aynı seviyelerden işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler gram altın ve çeyrek altın fiyatını araştırıyorlar. FED faiz kararının açıklanmasına sayılı gün kalmasıyla ekonomi piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 922,7 liradan tamamladı. Güncel piyasalarda ise gram altın fiyatı 920,81 liradan işlem görüyor. İşte 22 Nisan altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı kuru...

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    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

     

    Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 1.951,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1.953,5 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, Powell'ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed'in temmuz ayına kadar yapacağı üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını belirterek, para politikalarına ilişkin yönlendirmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

    Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, devam eden Ulsulararası Para Fonu (IMF) toplantıları kapsamında Avrupa ve İngiltere merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.935 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

    ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    21 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altın fiyatları, haftanın son gününde en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son günlerde dalgalı seyreden altın fiyatları bugün düşüşe geçti. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
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    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    GRAM ALTIN FİYATI

    918,50

    920,81

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    917,27

    917,40

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.932,72

    1.933,08

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.467,75

    1.500,06

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 06
    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    5.871,01

    5.981,90

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 07
    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.926,04

    2.999,90

    CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 08
    DÜŞÜŞTE! Altın fiyatları bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatı canlı

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.871,01

    5.981,90

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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