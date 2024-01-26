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        Haberler Yaşam Duvar boyası yemekten parmak emme alışkanlığına: Duyduğunuzda dumura uğrayacağınız psikolojik bağımlılıklar!

        Duvar boyası yemekten parmak emme alışkanlığına: Duyduğunuzda dumura uğrayacağınız psikolojik bağımlılıklar!

        Yaşamımız boyunca edindiğimiz alışkanlıklar, sadece fiziksel düzeyde değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal düzeyde de önemli bir etki bırakır. Bu alışkanlıkların bazıları, beklenmedik ve sıra dışı olabilir. Duvar boyası yemekten parmak emmeye kadar ilginç birçok bağımlılığı derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:49
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        1

        Bağımlılığın birçok çeşidi var. Bazı bağımlılıklar kişinin hayatını riske atmazken bazıları sağlıksal açıdan tehlikeli olabilir. İşte duyduğunuzda size ilginç gelecek bağımlılıklar...

        2

        DÖVME BAĞIMLILIĞI

        Birçok birey, vücutlarına özel bir anlam veya ifade kazandırmak amacıyla dövme yaptırmayı tercih eder. Ancak, bu eylem bazıları için sadece özel bir anı oluşturmakla sınırlı kalmayabilir ve kişiler tüm vücutlarına dövme yaptırarak adeta bir bağımlılık geliştirebilirler. Dövme bağımlılığı, beklenenden çok daha fazla insanı etkileyebilen bir durumdur.

        3

        SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

        Sosyal medya bağımlılığı, günümüzde belki de en yaygın ve popüler bağımlılıklardan biridir. Birçok insan, sosyal medya hesaplarına kısa bir süre bile bakmadıklarında kendilerini kötü hissetme eğilimindedir. Bu durum, çeşitli nedenlere dayanabilir ve bireyleri dijital dünyadan kopmaktan zorlanır hale getirebilir.

        4

        ÇALIŞMA BAĞIMLILIĞI

        Tembellik, günümüzde sıkça adlandırılan bir hastalık olsa da, çalışmayı seven ve hatta işe bağımlı olan bireyler de aramızda mevcuttur. Elbette, çalışmak kaçınılmaz bir gerekliliktir, ancak iç dünyasında duygusal kopukluk yaşayan kişiler, bu durumu bir bağımlılığa dönüştürebilir.

        5

        VÜCUT GELİŞTİRME BAĞIMLILIĞI

        Birçok birey, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek ve daha çekici bir görünüme sahip olmak amacıyla düzenli olarak vücut geliştirme egzersizleri yapmaktadır. Ancak, bu alışkanlık bazı kişiler için takıntıya dönüşebilir. Bigoreksi olarak bilinen bu durum, sağlığa ciddi zararlar verebilecek bir noktaya ulaşabilir.

        6

        CAM YEME BAĞIMLILIĞI

        Cam yeme bağımlılığı, tıbbi olarak Hiyalofaji olarak adlandırılan bir durumdur ve genellikle duygusal ihmal yaşamış bireyler arasında görülür. Özellikle çocukluk döneminde sevgi ve ebeveyn ilgisinden yoksun büyüyen kişiler, yaşadıkları duygusal stresle başa çıkmak için cam gibi tüketilemeyecek malzemeleri yeme eğiliminde olabilirler. Bu durum, psikolojik stresin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve genellikle bu tür tüketim dürtüsüne karşı direnç gösterme konusunda zorlanırlar. Ancak, bu alışkanlık olumsuz sonuçlara yol açabilir, özellikle kesikler ve yaralanmalar gibi fiziksel zararlar meydana getirebilir.

        7

        PARMAK EMME BAĞIMLILIĞI

        Sütten kesilme sonrasında sıkça görülen parmak emme dürtüsü, çocuklarda başladığı gibi eğer müdahale edilmezse ergenlik ve yetişkinlik dönemlerine kadar devam edebilir. Parmak emme bağımlılığı uzun vadede çene ve diş problemlerine yol açabilir.

        8

        ESTETİK BAĞIMLILIĞI

        Günümüzde birçok insan, fiziksel görünümlerini iyileştirmek adına estetik ameliyatları tercih ediyor. Ancak, bu süreçte bazı bireyler, ameliyat sayısını artırarak kusursuz bir görünüme ulaşabileceklerine inanıyor. Bu durum, dismorfiğin bozukluğu olarak adlandırılan bir durumdan kaynaklanıyor. Dismorfiğin bozukluğu, bireyin vücudundaki bir bölgeyi beğenmemesi ve bu konuda sürekli takıntılı düşüncelere sahip olması durumudur. Psikolojik ve çevresel etmenler, bu takıntılı düşüncelerin ortaya çıkmasında tetikleyici bir rol oynayabilir.

        9

        DUVAR BOYASI YEME BAĞIMLILIĞI

        Daha önce birçok farklı yeme bağımlılığı türünü duymuş olabilirsiniz; ancak, duvar boyası yeme bağımlılığı en ilginçlerinden biri olarak karşınıza çıkabilir. Bu tuhaf bağımlılık genellikle çocuklar arasında yaygındır ve zehirlenme gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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