Duvar boyası yemekten parmak emme alışkanlığına: Duyduğunuzda dumura uğrayacağınız psikolojik bağımlılıklar!

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ÇALIŞMA BAĞIMLILIĞI Tembellik, günümüzde sıkça adlandırılan bir hastalık olsa da, çalışmayı seven ve hatta işe bağımlı olan bireyler de aramızda mevcuttur. Elbette, çalışmak kaçınılmaz bir gerekliliktir, ancak iç dünyasında duygusal kopukluk yaşayan kişiler, bu durumu bir bağımlılığa dönüştürebilir.

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VÜCUT GELİŞTİRME BAĞIMLILIĞI Birçok birey, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek ve daha çekici bir görünüme sahip olmak amacıyla düzenli olarak vücut geliştirme egzersizleri yapmaktadır. Ancak, bu alışkanlık bazı kişiler için takıntıya dönüşebilir. Bigoreksi olarak bilinen bu durum, sağlığa ciddi zararlar verebilecek bir noktaya ulaşabilir.