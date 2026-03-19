Düzce bayram namazı saati 2026: Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, bayram namazını eda etmek üzere sabahın ilk ışıklarıyla beraber camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini açıkladı. Böylece Düzce bayram namazı saati 2026 belli oldu. Peki, Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak? İşte, 20 Mart 2026 Düzce bayram namazı vakti...
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman, bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra bayram namazı için saf tutacak. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Düzce bayram namazı saati 2026 ve ezan vakitleri belli oldu. Peki, Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Diyanet ile 2026 Düzce bayram namazı vakti…
DÜZCE BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2026
Ramazan Bayramı, bu yıl 20 Mart Cuma günü başlıyor. İslam alemi, bayramın birinci gününde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakti bilgisini paylaştı.
Buna göre, Düzce bayram namazı saati 07.30 olarak belirlendi.
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Ramazan Bayramı Namazı için: ‘’Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama’’
Kurban Bayramı Namazı için: ‘’Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama’’ şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
İmam sesli, cemaat ise gizlice ‘’Allahuekber’’ diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice ‘’Sübhaneke’’ okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam ‘’Allahuekber’’ dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice ‘’Euzü Besmele’’ çektikten sonra açıktan ‘’Fatiha’’ ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa ‘’Sübhâne rabbiye’l-azîm’’ denir. ‘’Semiallahü limen hamideh’’ diyerek rükudan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa ‘’Sübhâne rabbiye’l-â’lâ’’ denir.
İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
İmam gizlice Besmele çeker. Açıktan da ‘’Fatiha’’ ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükuya gitmeden önce imamın ‘’Allahuekber’’ demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.
Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur. ‘’Tahiyyat’’, ‘’Salli-Barik’’ ve ‘’Rabbenâ’’ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber ‘’Allahuekber Allahuekber lâ ilâhe illallahu vallahu ekber Allahuekber ve lillâhi’l-hamd’’ diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?
Kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, Bayram namazları için de lâzımdır. Bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur. Şâfiîlerce Bayram namazları sünnet-i müekkededir. Bir görüşe göre de farz-ı kifâyedir. Ve İslâmî şeâirdendir. Cemaatle kılınması efdaldir. Yalnız başına hutbesiz de kılınabilir. Bayram namazları ikişer rek`attır ve cemaatla cehrî olarak kılınır. Ezan ve kâmeti yoktur.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462).
Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12).
Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
20 MART 2026 BAYRAM HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ
20 Mart 2026 Cuma günü tüm camilerde okunacak "Ramazan Bayramı" konulu bayram hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.
İşte, tam metin:
RAMAZAN BAYRAMI
Muhterem Müslümanlar!
Bugün Ramazan Bayramı. Bir yandan Ramazan-ı şerifi idrak etmenin huzurunu diğer yandan bayrama kavuşmanın sevincini yaşamaktayız.
Bayramlar; birlik ve beraberlik günleridir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun”1 buyurarak bizleri kardeşliğe davet etmektedir. Ümmet-i Muhammed olarak bizler de aramızdaki küskünlükleri sonlandırabilir, ayrılık ve gayrılığı bir tarafa bırakabilirsek; bayramın neşe, sevinç ve mutluluğunu daha fazla hissedebiliriz. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olur, gönlümüzü birbirimize samimiyetle açabilirsek her günümüzü bayram kılabiliriz.
Aziz Müminler!
Bayramlar; ailece bir arada olduğumuz, aynı havayı soluduğumuz, sevgi ve muhabbeti paylaştığımız özel günlerdir. Anne-babamızın hoşnutluğunu kazandığımız, ellerini öpüp hayır dualarını aldığımız bereket günleridir.
Bayramlar; Allah Resûlü (s.a.s)’in, “Ey insanlar! Selâmı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, insanlar uykuda iken namaz kılın ve selametle cennete girin” 2 tavsiyesine uyarak akrabalık ve komşuluk hukukumuzu gözettiğimiz günlerdir.
Kıymetli Müslümanlar!
Bayramlar; millet olarak Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, “Kim, bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir”3 müjdesine nail olmak umuduyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarına çare, darda kalanların yaralarına merhem, zulüm altındaki kardeşlerimizin dertlerine derman olduğumuz günlerdir.
Bayramlar; aynı zamanda mukaddes değerler uğruna canından geçen aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin, bu günlere gelmemize vesile olan geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret edip onlar için dua ettiğimiz günlerdir.
Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, Uhud Savaşından sonra yetim kalan bir çocuğa, “Ben senin baban, Âişe de annen olsun istemez misin?” 4 örneği, yetimlere karşı davranışımızı belirlemektedir. Bugün, bizler de Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in güzel ahlakını kuşanarak yetim ve öksüzlere kol kanat gerelim, onların bayram sevinçlerini paylaşalım. Küçüğüyle büyüğüyle, genciyle yaşlısıyla, hastasıyla sağlıklısıyla, yetim, öksüz ve tüm çocuklarıyla bayramı hep birlikte birbirimize bayram kılalım.
Aziz Müslümanlar!
Başta Mescid-i Aksâ olmak üzere, mazlum coğrafyaların, zulüm altında inleyenlerin, yurtsuz kalmış bütün insanların daha güzel günlere kavuşması temennisiyle Ramazan Bayramımızı tebrik ediyoruz.
Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesi ile bitiriyoruz: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”