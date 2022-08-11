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Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde aşırı bal tükettiği için şeker komasına giren dişi boz ayı tedavi altına alındı. Şimdi ise o sevimli ayıya isim aranıyor

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor
Sevimli ayıya isim aranıyor
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AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadesini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"ADIYLA YAŞASIN"

Paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadelerine yer verildi.

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