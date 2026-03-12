Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Düzce'de "yapı laboratuvarı" kurulacak | Son dakika haberleri

        Düzce Belediyesi "yapı laboratuvarı" kuruyor

        Düzce Belediyesi, yapı malzemelerini test edecek akredite laboratuvar kuracak. Laboratuvarın kurulmasıyla birlikte şantiye ve saha hizmetlerinden numune alımına, lojistik süreçlerden uzman kadro eliyle raporlamaya kadar tüm aşamalar belediye denetiminde yürütülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "yapı laboratuvarı" kurulacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce Belediyesi, kentsel dönüşüm süreçlerinde riskli yapı tespitini yapmak ve yapı denetim piyasasını disipline emek üzere, uluslararası standartlarda hizmet verecek akredite yapı laboratuvarı kurulması için ilk adımı attı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi, Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Bütçe İçi İşletmesi çatısı altında faaliyet gösterecek olan laboratuvarda; beton, çelik ve çeşitli yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik testleri yapılabilecek. Laboratuvarın kurulmasıyla birlikte şantiye ve saha hizmetlerinden numune alımına, lojistik süreçlerden uzman kadro eliyle raporlamaya kadar tüm aşamalar belediye denetiminde yürütülecek.

        Laboratuvarın kurulması için fizibilite çalışmaları, teknik altyapı planlaması ve ekipman seçimi süreçleri de başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmirde ücret meselesi nedeniyle öldürülen taksi şoförünün iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor

        İzmirin Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı. (AA)

        #Düzce Haberleri
        #yerel haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"