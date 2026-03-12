Düzce'de "yapı laboratuvarı" kurulacak

Düzce Belediyesi, kentsel dönüşüm süreçlerinde riskli yapı tespitini yapmak ve yapı denetim piyasasını disipline emek üzere, uluslararası standartlarda hizmet verecek akredite yapı laboratuvarı kurulması için ilk adımı attı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi, Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Bütçe İçi İşletmesi çatısı altında faaliyet gösterecek olan laboratuvarda; beton, çelik ve çeşitli yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik testleri yapılabilecek. Laboratuvarın kurulmasıyla birlikte şantiye ve saha hizmetlerinden numune alımına, lojistik süreçlerden uzman kadro eliyle raporlamaya kadar tüm aşamalar belediye denetiminde yürütülecek.

Laboratuvarın kurulması için fizibilite çalışmaları, teknik altyapı planlaması ve ekipman seçimi süreçleri de başlatıldı.