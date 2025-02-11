Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Çarpışan TIR ile Karayolları aracı köprüden uçtu: 2 ölü

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda TIR, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları kamyonuna arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarpışan TIR ile Karayolları aracı köprüden uçtu: 2 ölü
        ABONE OL

        DÜZCE’de Anadolu Otoyolu’nda TIR, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan araçlar köprüden uçarken, kazada şoförler Recep Gülaçtı (49) ve Metin Çakmak (50) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Recep Gülaçtı yönetimindeki 06 BJY 431 plakalı Karayolları kamyonuna, arkasından gelen Metin Çakmak idaresindeki 74 DE 080 plakalı TIR çarptı. Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 şoförün de hayatını kaybettiği belirlendi. Gülaçtı ve Çakmak’ın cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Tekel büfesi sahibi arkadaşını, futbol tartışması nedeniyle öldürülmüş
        Tekel büfesi sahibi arkadaşını, futbol tartışması nedeniyle öldürülmüş
        "Kar tatilinde kitap okuyun" çağrısına uyan öğrenciler Düzce Valisi Aslan'ı...
        "Kar tatilinde kitap okuyun" çağrısına uyan öğrenciler Düzce Valisi Aslan'ı...
        Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Bağ göreve başladı
        Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Bağ göreve başladı
        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
        Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
        Tekel büfesi sahibini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)
        Tekel büfesi sahibini tabancayla öldürüp, kaçtı (2)