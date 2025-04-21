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        Motosikletle, elektrikli mopedin çarpıştığı kaza kamerada

        DÜZCE'de, D-100 kara yolu üzerinde yaya geçidinden yola çıkan 3 tekerlekli elektrikli moped ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:55
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        Motosikletle, elektrikli mopedin çarpıştığı kaza kamerada
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        DÜZCE’de, D-100 kara yolu üzerinde yaya geçidinden yola çıkan 3 tekerlekli elektrikli moped ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Levent K., yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli moped ile yaya geçidinden ana yola çıktı. Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim S. idaresindeki 03 AEJ 099 plakalı motosiklet, mopede çarptı. Kazada, 2 sürücü de düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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