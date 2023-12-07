Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Azmimilli Mahallesi Çakmakçı Sokak’ta bulunan, İdris Sevdim'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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