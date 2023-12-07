Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Azmimilli Mahallesi Çakmakçı Sokak’ta bulunan, İdris Sevdim'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Düzce'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimleri veriliyor
        Düzce'de öğrencilere "sıfır atık" eğitimleri veriliyor
        Gölyaka'da gaziler savaştıkları toprakları görmek için Kıbrıs'a gitti
        Gölyaka'da gaziler savaştıkları toprakları görmek için Kıbrıs'a gitti
        Metruk ev alev alev yandı
        Metruk ev alev alev yandı
        Düzce'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı
        Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı
        Düzce'de Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetler sergileniyor
        Düzce'de Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetler sergileniyor