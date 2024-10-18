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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 03:09 Güncelleme: 18.10.2024 - 03:20
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çay ve Azmimilli mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 240 sentetik ecza hapı, 100 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.Ç. ve Y.İ, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon anına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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