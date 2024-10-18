Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan R.Ç. ve Y.İ, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Belirlenen adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 240 sentetik ecza hapı, 100 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çay ve Azmimilli mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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