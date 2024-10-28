AK Parti'li Keşir, Düzce'de yatırım alanlarını inceledi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de yapımı devam eden modern sanayi sitesi ile yarın hizmete alınacak Asar Kemer Park alanında incelemelerde bulundu.

Keşir, Düzce Belediyesince Şubat 2023'te Küçük Sanayi Sitesi'nin yanında yapımına başlanan, 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı site alanını gezdi.

İnceleme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keşir, yeni sanayi sitesinin kente çok yakıştığını belirterek, belediye başkanına, sanayi esnafına ve çalışanlara teşekkür etti.

Ayşe Keşir, son hazırlıkları yapılan 112 dükkanın, sahiplerine teslim edilmeyi beklediğini, yıl sonu itibarıyla da eski sanayiyi tamamen taşımayı hedeflediklerini anlattı. Eski sanayi sitesinin, nüfus artışı nedeniyle şehir merkezinin içinde kaldığı için karmaşa oluşturduğuna değinen Keşir, "Sağlık kabiniyle, kreşiyle son derece modern ve belki de Türkiye'ye örnek sanayi sitesi olacak. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı. Keşir, daha sonra yapımına 2022'de başlanan ve yarın açılacak Asar Kemer Park'ı ziyaret etti.