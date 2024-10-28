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        AK Parti'li Keşir, Düzce'de yatırım alanlarını inceledi

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de yapımı devam eden modern sanayi sitesi ile yarın hizmete alınacak Asar Kemer Park alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:09
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        AK Parti'li Keşir, Düzce'de yatırım alanlarını inceledi
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de yapımı devam eden modern sanayi sitesi ile yarın hizmete alınacak Asar Kemer Park alanında incelemelerde bulundu.

        Keşir, Düzce Belediyesince Şubat 2023'te Küçük Sanayi Sitesi'nin yanında yapımına başlanan, 244 dükkan, kreş, sağlık kabini ve sosyal donatıların yer alacağı site alanını gezdi.

        İnceleme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keşir, yeni sanayi sitesinin kente çok yakıştığını belirterek, belediye başkanına, sanayi esnafına ve çalışanlara teşekkür etti.

        Ayşe Keşir, son hazırlıkları yapılan 112 dükkanın, sahiplerine teslim edilmeyi beklediğini, yıl sonu itibarıyla da eski sanayiyi tamamen taşımayı hedeflediklerini anlattı.

        Eski sanayi sitesinin, nüfus artışı nedeniyle şehir merkezinin içinde kaldığı için karmaşa oluşturduğuna değinen Keşir, "Sağlık kabiniyle, kreşiyle son derece modern ve belki de Türkiye'ye örnek sanayi sitesi olacak. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

        Keşir, daha sonra yapımına 2022'de başlanan ve yarın açılacak Asar Kemer Park'ı ziyaret etti.

        Uzun süredir burasıyla ilgili rekreasyon hedeflerinin bulunduğunu aktaran Keşir, "Sayın Başkanımız Faruk Özlü, uzun zamandır burası için uğraşıyor. Zemin etütleri işimizi zorlaştırdı, planladığımız zaman daha erkendi ama etütlerde yaşanan sorunlar nedeniyle, köprünün ayaklarının çakılması tekrar işlem gerektirdi." diye konuştu.

        Keşir, parkın, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde düzenlenecek resepsiyonla açılacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şehrin tam ortası, hem rekreasyon hem de nefes alma alanı. Bölge esnafı için ticari anlamda canlanan bir alan olacak. Esnafımıza, vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum." sözlerini sarf etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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