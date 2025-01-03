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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 01:22 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:22
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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        F.Ç yönetimindeki 81 ABH 058 plakalı otomobil, Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı kontrolsüz kavşakta K.A idaresindeki 34 YP 5166 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı.

        Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan S.T, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kayıtlarda otomobillerin çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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