Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Şüpheli hakkında ayrıca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğünce idari soruşturma açıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balatlı köyünde bir köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde sahipsiz bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin 1 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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