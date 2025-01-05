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        Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

        Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde sahipsiz bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin 1 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:41
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        Düzce Valiliğinden sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
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        Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde sahipsiz bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin 1 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balatlı köyünde bir köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

        Yapılan araştırmalar sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Şüpheli hakkında ayrıca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğünce idari soruşturma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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