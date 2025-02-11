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        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:10
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        Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ACJ 614 plakalı otomobil, Hebeler köyü Şirinevler mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bögeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan R.K, M.K, A.K. ve H.A. yaralandı.

        Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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