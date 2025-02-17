Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde Furkan Keleş'in kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen aracın altında kalan Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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