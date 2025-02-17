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        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

        Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:47
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        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
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        Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde Furkan Keleş'in kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, devrilen aracın altında kalan Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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