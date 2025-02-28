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        İngiliz yardım gönüllüsü, Hataylı depremzedeler için yollara düştü

        ÖMER ÜRER - AHMET ÇELİK - İngiliz yardım gönüllüsü Oscar Newson Smith, Hataylı depremzedeler için Londra'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş kapsamında Düzce'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:43
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        İngiliz yardım gönüllüsü, Hataylı depremzedeler için yollara düştü
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        ÖMER ÜRER - AHMET ÇELİK - İngiliz yardım gönüllüsü Oscar Newson Smith, Hataylı depremzedeler için Londra'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş kapsamında Düzce'ye geldi.

        İngiltere'de inşaat sektöründe çalışan 28 yaşındaki Smith, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'a gelerek yardım çalışmalarına katıldı.

        Ülkesine döndükten sonra bölgede gördüğü manzaranın etkisinde kalan Smith, yeniden Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

        Bölgeye destek için sosyal girişim kurarak geçen yıl temmuz ayında Londra'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Smith, bağış yapılması için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.

        Yaklaşık 8 aydır yollarda olan Smith, yürüyüş aracılığıyla topladığı bağışlarla kentin yeniden inşasına katkıda bulunmak istiyor.

        Yolculuğu sırasında 12 ülkeden geçerek Türkiye'ye ulaşan Smith, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Çay köyünde bir gece evinde konakladığı 71 yaşındaki Aysel Ayaz ve bölge halkının misafirperverliğine hayran kaldı.

        Eşini 2017'de kaybeden Ayaz, evinde misafir ettiği Smith'in kıyafetlerini temizledi, kar nedeniyle ıslanan çoraplarını ve ayakkabılarını sobada kuruttu.

        Ayaz'ın yakın ilgisinden memnuniyet duyan Smith, minnettarlığını Türkçe teşekkür ederek dile getirdiği Ayaz ile vedalaşarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

        - "Uzun ve farklı bir yolculuk yaptım"

        Oscar Newson Smith, AA muhabirine, depremle ilgili farkındalık oluşturmak için yürüyüş başlattığını söyledi.

        Uzun ve farklı bir yolculuk yaptığını belirten Smith, yürüyüşünün Ankara'da sona ereceğini kaydetti.

        Smith, depremin ardından yardım çalışmalarına katıldığı Hatay'da gördüğü manzaradan etkilendiğini anlatarak, yürüyüşü aracılığıyla topladığı bağışlarla kentin yeniden inşasına katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

        Yolculuğu kapsamında Düzce'de geldiği köyde muhtarla karşılaştığını anlatan Smith, "Türkçe bilmiyorum. Bu yüzden çoğu insanla nasıl iletişim kurduğumu bilmiyorum ama anlaşıyoruz. Daha sonra çay ocağına gittim ve bana kalacak yer ayarladı. Ben de dün gece bu güzel evde kaldım." dedi.

        Soğuk havada evinin kapısını açan Aysel Ayaz'a teşekkür eden Smith, Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldığını söyledi.

        Aysel Ayaz da köylerine gelen her misafire kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Kendisini Tanrı misafiri olarak gördüm. Her şeyi severek yaptım. Sobamızı yaktık, kahve yaptık, duş aldırdık, yatağını yaptık, yattı. Sabah da kahvaltı yaptık. Birbirimizi çok sevdik." diye konuştu.

        Ayaz, anne şefkatiyle yaklaştığı Smith'in rahat etmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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