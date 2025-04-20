Türkiye, halk oyunlarında uluslararası arenada söz sahibi olmak istiyor

ÖMER ÜRER - Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Dünya Halk Oyunları Federasyonu"nu kurma hedefiyle bu alanda söz sahibi ülke olmak istediklerini söyledi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek için ekip halinde çalıştıklarını belirtti.

Geçen hafta Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 kişilik ekiple 32 dakikalık gösteri sunduklarını ifade eden Güler, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve devlet erkanımız bizi tebrik etti. Biz de hem kulüplerimize hem de dansçı çocuklarımıza katkı olması için bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Güler, federasyonun uluslararası yarışmalarda söz sahibi olmayı hedeflediğini dile getirerek, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paydaş organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Uluslararası karşılığımızı bulduğumuzda daha verimli olacak"