Düzce'de yangın çıkan ev ile bitişiğindeki ahır ve kümes yandı

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında, ev, ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi. Kümesteki tavukların bir kısmı telef oldu.

Merkeze bağlı Kızılcık köyünde, Mustafa Uğurlu'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev ile ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi.

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