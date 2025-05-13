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        Düzce'de yangın çıkan ev ile bitişiğindeki ahır ve kümes yandı

        Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev ile ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:31
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        Düzce'de yangın çıkan ev ile bitişiğindeki ahır ve kümes yandı
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        Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev ile ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Kızılcık köyünde, Mustafa Uğurlu'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, evin bitişiğindeki ahır, kümes ve depoya sıçradı.

        Bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında, ev, ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale geldi. Kümesteki tavukların bir kısmı telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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