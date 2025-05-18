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        Düzce'de devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 00:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 00:37
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        Düzce'de devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        O.A. idaresindeki 10 DF 939 plakalı otomobil, Barbaros Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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