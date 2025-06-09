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        Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı

        Düzce'de otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:30
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        Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı
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        Düzce’de otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Düzce kent merkezinden Öztürkler Kavşağı'na seyreden Y.E.U. idaresindeki 81 AAE 695 plakalı otomobil, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölgede sola dönüş yaptığı sırada 81 A 4864 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletteki polis memurları H.D. ve O.A, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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