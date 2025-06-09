Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı

Düzce kent merkezinden Öztürkler Kavşağı'na seyreden Y.E.U. idaresindeki 81 AAE 695 plakalı otomobil, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölgede sola dönüş yaptığı sırada 81 A 4864 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.

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