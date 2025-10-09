Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi

        Düzce'den bu yılın ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 278 ton iç fındık gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:05
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den bu yılın ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 278 ton iç fındık gönderildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den 9 ayda gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

        AB ülkelerine ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 877, ağustosta 462 ve eylülde 478 ton iç fındık satıldı.

        Kentten geçen yılın aynı döneminde 9 bin 728 ton iç fındık ihracatı yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

