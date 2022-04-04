Düzenli su içmenin faydaları 0:00 / 0:00

Ne zaman yolunuz bir doktor odasına düşse, ne zaman sağlığınız ile ilgili bir sorun baş gösterse tedavi planı oluşturulduktan sonra doktorlar hemen hemen aynı şeyi söyler: Bol bol su için. Düzenli su içmek vücudumuzun her organı için gerekli olan başlıca şarttır. İnsan vücudunda kemiklerin yüzde 22'si ile kasların yüzde 75'inin sudan oluştuğunu biliyor muydunuz? Yetişkin bir erkeğin vücut ağırlığının yüzde 60'ı, kadının ise yüzde 50'si sudan oluşur. İşte Düzenli Su İçmenin Müthiş Faydaları

Düzenli Su İçmek Neye İyi Gelir?

Yetişkin bir insanın günde 2 buçuk ila 3 litre arasında su tüketmesi gerektiğini biliyoruz. Peki, Su İçmenin Faydaları konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz. Gün içinde bol bol su içmeye çalışırken Su İçmenin Faydalarını bilerek mi içiyoruz yoksa ezbere mi? Gelin Su İçmek Neye İyi Gelir sorusunun cevabına birlikte bakalım...

Su içmek öncelikle sağlıklı sindirim sistemi için ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve doğal olarak yediğimiz besinlerin kolaylıkla parçalanmasına yardım eden su mide ve sindirim problemlerinin de ortaya çıkmasına engel olur.

Su içmek sadece sağlık açısından değil kozmetik açıdan da işimize yarar. Yeteri kadar su içmek saçların daha yumuşak ve daha parlak görünmesine olanak tanır.

Sağlıklı bir beyin ve hafıza için suya ihtiyaç duyarız. Yeteri kadar su tüketilmediğinde baş gösteren susuzluğa bağlı olarak unutkanlık meydana gelir. Susuz kalmak dikkat eksikliğine, odaklanma güçlüğüne ve beyin fonksiyonlarının faydalı çalışmamasına neden olur. Düzenli su içmek beyin fonksiyonlarını düzenler.

Düzenli su içmek vücut ısısının dengelenmesi için de fayda sağlar. Özellikle ödem tutmaya meyilli vücutlarda ödemden kurtulmak için düzenli su içmek hayati önem taşır.

Düzenli su içmek kan dolaşımı için de faydalıdır. Vücudumuzdaki kanın yüzde 83'ü sudan oluşur. Bu durumda kan dolaşımının daha kolaylaşması ve daha sağlıklı olması düzenli su içmeyle ilişkilidir.

Su içmek kanın sulanmasına ve dolaşım sisteminin kanda pıhtılaşma riski olmadan sağlıklı bir şekilde çalışmasına da yardım eder.

Su içmek ruhani olarak da sakinleşmemize ve rahatlamamıza yardım eder çünkü susuzluğun neden olacağı stres, gerginlik ve depresyonun düzenli su içmenin etkisiyle hafifleyeceği düşünülür. Elbette su içmek depresyonu iyileştirmez ama iyileşmesine yardım eden onlarca şeyden biri olabilir.

Tabi aynı zamanda su içmek vücut direncinin de artmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine olanak tanır.

Devamlı Su İçmek Zayıflatır Mı?

Düzenli su içmek aynı zamanda boşaldım sistemi ve bağırsak hareketleri üzerinde de etkilidir. Su içmek bağırsak sağlığını düzenler, metabolizmanın hızlanmasına yardım eder. Bu özelliği ile düzenli su içmek aslında vücudun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olmaktadır.

Eğer ılık su, içerseniz daha hızlı kilo verebilirsiniz çünkü ılık su aynı zamanda vücuttaki yağların daha hızlı parçalanmasını sağlar.

Ancak yine de su içerken ölçüyü kaçırmayın. Zayıflamak için ideal su tüketim oranının üzerine çıkmak olumsuz etki de yatabilir.

Düzenli Su İçmek Cilde İyi Gelir Mi?

Su içmek cilt hücrelerinin kolaylıkla tamir edilmesine ve insan cildinin esneklik kazanmasına yardım eder. Bu özelliği ile su içmenin cilde faydaları arasında daha parlak bir cilde sahip olmak da sayılabilir. Daha parlak ve daha canlı bir cilt görüntüsüne sahip olmak için bol su içmelisiniz.

Su İçmenin Zararları Nedir?

Eğer su tüketiminde aşırıya kaçarsanız su zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Su zehirlenmesinde kalp atışları hızlanır ve kan basıncı artar. Su içerken ölçülü gitmeye özen gösterin.