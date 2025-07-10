Düzenli tarama ve aşıyla HPV tamamen önlenebilir

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, HPV'nin hem kadınlarda hem de erkeklerde enfeksiyonlara ve bazı kanserlere yol açtığını belirterek, 200'den fazla HPV tipinin tanımlandığını kaydetti.

Genital siğil, rahim ağzı, gırtlak kanseri gibi ciddi hastalıklara neden olabilen virüsün cinsel temasla bulaştığını aktaran Buyru, 2006'da HPV'ye karşı geliştirilen aşının bugün HPV'nin en yaygın görülen 9 tipine karşı etkin koruma sağladığını vurguladı.

Buyru, HPV aşısını rutin aşılama programına dahil eden ülkelerde virüse bağlı olarak görülen hastalıklarda ciddi azalma saptandığını belirterek, Türkiye'de de virüsün en çok görülen 2 suşuna karşı geliştirilecek aşının bu sene sonundan itibaren aşılama programına alınarak 13 yaşından itibaren ücretsiz uygulanabileceğini aktardı.

"BU HASTALIKLARIN NEREDEYSE TAMAMI ÖNLENEBİLİR"

Koruyucu önlemler ve aşılama sayesinde bu hastalıkların neredeyse tamamının önlenebileceğini vurgulayan Buyru, "HPV aşısı, yıllardır birçok ülkede ücretsiz olarak uygulanıyor. Ülkemizde ise şu an ücretli olarak yapılabiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığının yerli üretim ve ücretsiz aşılama hedefi çok değerli bir gelişme. Aşının cinsel aktivite başlamadan önce yapılması, bağışıklık sisteminin daha güçlü yanıt vermesini sağlıyor. Aşı, 15 yaşından küçük bireylere iki doz, daha büyük bireylere ise üç doz olarak uygulanıyor. Başlangıçta sadece 27 yaşına kadar yapılması öneriliyordu fakat artık 47 yaşa kadar uygulanabileceği ve bağışıklık sağlayabileceği kabul edildi" dedi.