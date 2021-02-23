"ÇITAYI YÜKSELTMEK İSTİYORUM"

Instagram hesabında paylaştığı videoda Johnson şu ifadeleri kullandı:



Sabahları aç karnına kalp ritmini hızlandırarak yağ yaktıran egzersizler yapıyorum, sonrasında öğleyin ya da akşam geç saatte hatta bazen gece yarısı antrenman yapıyorum. Black Adam için çalışıyorum. Black Adam'a dair çok heyecanlısınız, ben de öyle. Bu büyük bir film, hem süper kahraman filmleri açısından çıtayı yükseltmek hem de tüm kariyerimdeki en iyi halimi almak istiyorum.