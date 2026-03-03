Canlı
        Haberler Magazin Dybala ve Oriana Sabatini'nin kızları dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Dybala ve Oriana Sabatini'nin kızları dünyaya geldi

        Dünyaca ünlü futbolcu Paulo Dybala ile şarkıcı Oriana Sabatini, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, Gai adını verdikleri kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 18:29
        Paulo Dybala baba oldu

        Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala, 2018 yılından beri birlikte olduğu şarkıcı Oriana Sabatini ile 2024 yılında dünyaevine girmişti.

        Geçtiğimiz yıl ilk kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren ünlü çift, ultrason görüntüsünü, "Üçümüzün ilk paylaşımı" notuyla sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.

        Çift, bugün yaptıkları yeni bir açıklamayla Gai adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. İkili, mutluluklarını "Anne ve baba için bir alkış" ifadeleriyle paylaştı.

