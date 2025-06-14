Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor: İtalya yolcusu! - Futbol Haberleri

        Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor: İtalya yolcusu!

        Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan Boşnak golcü oyuncu Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor. Boşnak golcünün, İtalya'ya geri dönmesine kesin gözüyle bakılırken masada Bologna ve Fiorentina'nın olduğu aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Edin Dzeko, İtalya'ya geri dönebilir.

        2

        Football Italia'da yer alan habere göre; Bosnalı golcünün yeni adresi Bologna yerine Fiorentina olacak.

        3

        Haberde, Bologna'nın tecrübeli futbolcu için teklif sunduğu ancak transfer yarışında Fiorentina'nın öne geçtiği vurgulandı. Öte yandan Dzeko'nun mor-beyazlı gitmesi durumunda Moise Kean'ın yedeği olacağı yazıldı.

        4

        Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan 39 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 21 gol atıp 8 de asist yaptı.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi