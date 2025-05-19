Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, San Marino ve Slovenya ile oynanacak maçlar için Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:15 facebook

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