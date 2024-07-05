E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
İstanbul Beylikdüzü D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı. TIR'ın çarptığı aydınlatma direği ise yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Feci kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada yaralıların olduğu belirtildi.
Giriş: 05.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:02
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İstanbul D-100'de Avcılar mevkisindeki kazanın ardından 2 saat sonra da Beylikdüzü mevkisinde bir kaza meydana geldi.
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Habertürk'ten Orhan Oğuz'un haberine göre kaza, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 kara yolu Ankara istikametinde yaşandı.
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Yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı.