E-5'i kilitleyen yol çalışması beklemeye alındı
İstanbul'da E-5 kara yolu Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda başlanan iki çalışma nedeniyle trafik kilitlenmiş ve uzun araç kuyrukları oluşmuştu. İBB'nin metrobüs yol yenileme çalışmalarını TEİAŞ'ın çalışmaları bitene kadar beklemeye aldığı belirtildi.
İstanbul Avcılar ile Küçükçekmece hattında başlatılan beyaz yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle bazı şeitlerin kapatılması sonucu D-100 kara yolunda trafik kilitlenmiş, kilometrelerce araç kuyrukları oluşmuştu.
Sabah evlerinden işe gitmek için yola çıkan sürücüler saatlerce trafikte kalmış bu durum tepkilere neden olmuştu.
Kamuoyunda yer alan haberler ve vatandaşların tepkisi üzerine İBB, metrobüs yenileme çalışmalarını TEİAŞ çalışması bitene kadar beklemeye aldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 kara yolu üzerinde Küçükçekmece ve Avcılar arasında 1 şeridi trafiğe kapatmıştı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yeraltı kablosu çalışması nedeniyle E-5 kara yolunda, yan yol üzerindeki 1 şeridi trafiğe kapatmıştı.
Aynı anda iki çalışma sonucu her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş ve trafik kilitlenmişti.