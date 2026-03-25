e-Avukat uygulaması nedir, ne işe yarar? e-Avukat uygulaması nasıl kullanılır, kimler kullanabilir?
e-Avukat uygulaması kullanıma sunuldu. Bu gelişme sonrası e-Avukat uygulaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre söz konusu uygulama, hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla yüz yüze yerine online görüşebilmelerini sağlayacak. Peki, e-Avukat uygulaması nedir, ne işe yarar? e-Avukat uygulaması nasıl kullanılır, kimler kullanabilir? İşte detaylar…
E-AVUKAT UYGULAMASI KULLANIMA AÇILDI
Uygulamayla hükümlü ve tutuklular, yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek.
ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN E-AVUKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini bildirdi.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek.
Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."
E-AVUKAT UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?
Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerindeki dijital dönüşümü ileriye taşıyarak yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir uygulamadır.
KİMLER KULLANABİLİR?
e-Avukat uygulaması sayesinde hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla yüz yüze buluşmaya gerek kalmadan görüntülü arama yoluyla görüşmelerini gerçekleştirebilecek.
GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Görüşmeler, ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek ancak dinlenemeyecek.
Toplamda 30 dakika olmak kaydıyla en fazla iki arama hakkı kullanılabilecek.
Tüm görüşmeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Görüşmeler yalnızca hükümlü veya tutuklu tarafından başlatılabilecek.
Bu uygulama sadece iletişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yargılama süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ve savunma hakkının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlıyor.