e-Bordro nedir? e-Bordo nasıl alınır?

Kamu çalışanları, maaş bilgilerini internet üzerinden ulaşabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan e-Bordro uygulaması sayesinde tüm kamu personelleri, maaş bilgilerini online olarak görüntüleyebiliyor ve takip edebiliyorlar. Pek çok kamu çalışanının merak ettiği e-Bordro uygulamasıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

e-BORDRO NEDİR?

Kamu çalışanlarının maaş bilgilerini internet üzerinden sorguladıkları ve çıktı alabildikleri sisteme e-Bordro sistemi adı verildi. Uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı ve e-Devlet işbirliğiyle hayata geçirildi.

BAKANLIKTAN e-BORDRO AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

e-BORDRO SORGULAMA VE ÇIKTI ALMA İŞLEMİ

PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.

E-BORDRO İÇİN TIKLAYINIZ