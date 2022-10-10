TOKİ başta olmak üzere resmi işlerin gündemde olduğu şu günlerde, arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri e-Devlet şifre yenileme ve e-Devlet şifre değiştirme oldu. Konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.