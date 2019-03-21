İnternet ortamında sunduğu pek çok uygulamayla resmi işlemlerde vatandaşlara büyük kolaylıklar getiren e-Devlet'e yeni bir hizmet eklendi. www.turkiye.gov.tr sitesinde paylaşılan bilgiye göre siyasi partilere üyelikleri olan vatandaşlar, üyelik iptal işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

SİYASİ PARTİ ÜYELİK İPTAL İŞLEMİ

Siyasi parti üyeliklerini iptal etmek isteyen vatandaşlar, daha önce il veya ilçe seçim kurulları ile siyasi parti il veya ilçe başkanlıklarına başvuru yapıyorlar, üyelik iptal işlemleri bu başvuruların kabul edilmesinden sonra gerçekleşiyordu.

Söz konusu uygulama hala devam etmekle birlikte, e-Devlet üzerinden geliştirilen hizmetle artık siyasi parti üyeliği iptali çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. İşte ayrıntılar...

e-DEVLET'TEN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ SORGULAMA VE İPTALİ NASIL YAPILIR?

- T.C. kimlik numaranız ve eğer yoksa PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

- Eğer siyasi parti üyeliğiniz olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değilseniz öncelikle arama çubuğuna "Siyasi parti üyelik sorgulama" yazarak, bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

- Siyasi parti üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız, yine arama çubuğuna "Siyasi parti üyelik iptali" yazın.

- Karşınıza çıkan sayfadaki yönergeleri takip ederek, siyasi parti üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Siyasi parti üyeliği iptal başvurusu için:

işleminizi gerçekleştirmek için tıklayın