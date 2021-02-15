2. AŞAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bilim Kurulu toplantısında aşı programındaki gelişmelerin ele aldığını belirten Bakan Koca, “Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

“Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile 21 Ocak Perşembe gününden itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır” diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

“85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız." açıklamasında bulundu.

85 yaş üzeri vatandaşlarımız ile birlikte eczane çalışanlarının da aşılanma süreci başlamıştır.