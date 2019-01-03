e okul girişi nasıl yapılır? e okul sınav sonuç sorgulama ekranı

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Yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla öğrenciler son sınavlarını olmaya başladı. 1. dönem 2. yazılı ve sözlü sınav sonuçları da açıklanmış oldu. Peki, e okul sınav sonuçlarına nasıl bakılıyor? e okul VBS giriş ekranı nasıl yapılır? E okul sınav sonuç sorgulama ekranı nasıl açılıyor? Devamsızlık bilgileri ve not ortalama hesaplama nasıl yapılır? Şeklindeki sorularınızın cevabı haberimizde yer almaktadır.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi nasıl yapılır? Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.
DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN
Lise ve ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün? Sorusunun cevabı belli oldu. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.
E OKUL 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SONUÇLARI
2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının 1. dönem 2. yazılı sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için MEBBİS adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adını ve şifresini girerek sınav sonuçlarına bakabileceksiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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