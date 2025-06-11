Karne heyecanı yaklaşırken öğrenciler ve aileler e-Okul sistemine adeta akın ediyor. Dönem boyunca girilen notlar ve devamsızlık bilgileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edilirken, sistemin ne zaman kapanacağı sorusu gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Özellikle öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri için son tarihin ne zaman olduğu, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...