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E-Okul VBS Giriş ekranı 2021 | e-okul ile sınav notlarını öğren!

E-Okul VBS giriş ekranında öğrenciler sınav notlarını hesaplıyor. Yarıyıl tatilinin ardından 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı sınav notları hesaplamaları için heyecan dorukta. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte, e-okul sınav notları sorgulama ekranı 2021...

E-Okul VBS Giriş ekranı 2021 | e-okul ile sınav notlarını öğren!

E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? sorusuöğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci açıklanacak karne notlarını öğrenmek istiyor. Uzaktan eğitim süreci ile devam eden dönemde karne zamanının yaklaşmasıyla birlikte detaylar da belli oldu. Sınavların düzenli olarak gerçekleştirilememesi dolayısıyla öğrencilerin karne notlarının farklı kriterlere göre belirlenebileceğini ifade eden MEB, isteyen velilerin okul müdürlüklerine başvurarak karne notlarının kullanılmasını talep etmeleri de mümkün olacak. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte, e-okul sınav notları sorgulama ekranı 2021...

E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2021

E-OKUL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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